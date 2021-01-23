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Суд избрал меру пресечения директору сгоревшего дома престарелых

Суд избрал меру пресечения директору сгоревшего дома престарелых

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 43-летней Ольге Кравченко, которая является директором сгоревшего дома для престарелых "Золотое время". Она будет находиться под стражей в течение 2 месяцев до 22 марта 2021 года.

В зал суда женщина пришла на костылях. Подозреваемая рассказала, что 8 января она перенесла операцию на колене. А правоохранители задержали ее дома, где она находилась после лечения. Кравченко плакала во время заседания и жаловалась, что 2-е сутки не может заснуть.

Прокурор отметил, что подозреваемая и ее муж Вячеслав определены как фактические руководители дома для пожилых людей. Он просил для Кравченко избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

При этом адвокат Ольги Кравченко добавила, что ее подзащитная испытывает сильную боль, и это подтверждают документ. Она просила ограничиться круглосуточным домашним арестом или определением суммы залога.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения мужу Ольге Кравченко - арендатору дома престарелых в Харькове Вячеславу Кравченко. Подозреваемый будет находиться под стражей в течение 2 месяцев – до 21 марта 2021 года. Он не имеет права внести залог.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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