Суд наказал жителя Харьковщины, стрелявшего в соседскую собаку

В Харьковской области суд вынес приговор жителю Золочева, который едва не застрелил соседскую собаку за то, что она якобы таскала у него кур.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновным 58-летнего местного проживания в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Как установлено следствием, в мае этого года злоумышленник, выйдя из своего двора, увидел на улице соседскую собаку. Она бегала по дороге без присмотра хозяев. Мужчина вернулся в дом, взял из сейфа охотничье ружье и вышел на улицу. Он выстрелил в собаку. Животное получило 2 огнестрельных ранения. Благодаря своевременно оказанной ветеринарной помощи собаку удалось спасти.

Инцидент произошел в обеденное время на ул. Вокзальной - на открытой местности. По счастливому стечению обстоятельств во время стрельбы на улице не было ни прохожих, ни автомобилей.

В ходе суда мужчина признал свою вину, раскаялся и пояснил, что стрелял в собаку потому, что она якобы таскала его двор кур.

Кроме того, выяснилось, что у осужденного просрочено разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд конфисковал охотничье двуствольное ружье и патронов к нему. За хранение и использование оружия без разрешения мужчина понес еще и административное наказание.

Агентство Телевидения Новости