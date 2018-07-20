Суд назначил Татьяне Цибульник домашний арест

Меру пресечения и ходатайство об отстранении Татьяны Цыбульник сегодня рассматривал Червонозаводский районный суд Харькова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд постановил взять главу Новобаварской райадминистрации под круглосуточный домашний арест до 21 августа (по сроку расследования дела).

При этом судья Виктор Ежов не удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении Цибульник от должности.

Татьяну Цибульник подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, чиновница, вопреки закону «О предотвращении коррупции», не указала в декларации драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен. Украшения изъяли во время обыска в рамках другого уголовного производства — по факту хищения средств и присвоения имущества, предназначавшегося для нужд учреждений образования.

Вину в декларировании недостоверной информации Цибульник не признаёт. Говорит, что украшения недорогие.

Татьяна Цибульник занимает должность председателя администрации Новобаварского района (до переименования — Октябрьского) с 2011 года. До этого она работала заместителем главы администрации по социальным и гуманитарным вопросам.

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