Суд оголосив остаточну дату виступу Януковича з останнім словом

Оболонський районний суд Києва 30 жовтня ухвалив рішення про завершення стадії дебатів у справі за звинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича в державній зраді. Також суд назвав 19 листопада останнім днем, коли Янукович зможе виступити з останнім словом. Суд вказав, що 12 і 23 жовтня екс-президент уже мав можливість для виступу, тому резервних днів не буде.

Ухваленню цих рішень передувало клопотання адвоката Олександра Байдика з вимогою допиту свідків Авакова та Наливайченка, а також співробітників Управління державної охорони про обставини їхньої поїздки до Криму 23 лютого. Суд відмовив у задоволенні клопотання, заявив, що промова Байдика виходить за встановлені рамки та вирішив зупинити його дебатну промову. Виступ Байдика завершив виголошення промов сторони захисту.

13 вересня суд розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення щодо проведення спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Источник: radiosvoboda.org

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