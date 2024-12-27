Суд оголосив вирок експравоохоронця, який очолив окупаційну адміністрацію селища Веселе на Харківщині

За матеріалами розслідування ДБР Харківський районний суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі колишнього правоохоронця, який очолював окупаційну адміністрацію селища Веселе у Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У березні 2022 року після силового захоплення селища представники збройних формувань рф вирішили створити штучний окупаційний «орган влади». Агресори почали підшукувати зрадників та колаборантів з місцевих мешканців, які підтримали агресію та були готові на співпрацю із загарбниками.

Одним з перших працювати на загарбників зголосився місцевий правоохоронець. Він почав активно допомагати ворогам створювати окупаційну адміністрацію та згодом очолив її.

Рішенням суду його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засуджено до 15 років ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости