Суд оголосив вирок харків’янину, який вбив чотирьох людей, зокрема 10-річну сестру

Жителя Харкова, який вбив чотирьох людей, зокрема власну мати та 10-річну сестру, засуджено до довічного увʼязнення. У суді зловмисник визнав вину.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що 14 липня 2023 року фігурант, перебуваючи у квартирі по вулиці Валентинівській у Харкові в компанії своїх шкільних знайомих, напав з ножем на одного з товаришів. Потерпілий сидів за столом на кухні, коли «любʼязний друг» вдарив його ножем у шию. На щастя, чоловік вижив, а зловмисника встигли зупинити гості.

Вже через два дні зловмисник вбив у квартирі по вулиці Метробудівників у свою 10-річну сестру, яка мала проблеми зі здоровʼям з дитинства, мати та 71-річного дідуся. Він завдав усім трьом множинних ударів ножем. Вбивав родину зловмисник по черзі: спочатку сестру, потім дідуся. Останньою жертвою вбивці стала рідна матір.

Після скоєння вбивств чоловік намагався втекти з квартири. Перед вчиненням злочинів він чув, як його мати викликала таксі. Він вийшов на вулицю, коли водій приїхав на місце призначення.

Погрожуючи ножем, фігурант відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом. Під час керування зловмисник вчинив ДТП – на місці загинув 52-річний чоловік, який у цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.

16 липня правоохоронці затримали харківʼянина в порядку ст. 208 КПК України. На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні фігурант визнав свою вину повністю та розкаявся.

Суд визнав винним 22-річного чоловіка у незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України), умисному вбивстві трьох осіб, одна з яких є малолітньою дитиною (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України), незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з конфіскацією всього майна.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости