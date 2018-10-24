Суд оштрафовал экс-главу Эсхара, который отдавал подряды фирме брата
Суд оштрафовал бывшего поселкового голову Эсхар Анатолия Легкошерста за действия в условиях реального конфликта интересов.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление судьи Игоря Каримова.
Напомним, что ранее ХАЦ направил заявления в полицию и НАПК о действиях Легкошерста в условиях реального конфликта интересов.
На основании этих заявлений правоохранители составили протоколы и направили их в суд.
По информации ХАЦ, речь идет об ООО «АВА Сервис 2017», которое без проведения открытых торгов получало подряды от Эсхаровского поселкового совета, в частности, на реконструкцию первичных отстойников на очистных сооружениях и реконструкцию канализации.
Учредителями ООО «АВА Сервис 2017» на время заключения договоров были Максим Бабиев, Анжела Бондарчук, Виталий Крамчанинов, Сергей Легкошерст.
Последний является братом экс-поселкового головы Эсхара Анатолия Легкошерста, который и подписывал соглашения, отметили в ХАЦ.
Как сообщали активисты ранее, в данный момент эту фирму уже переписали на жительницу оккупированной территории.
За то, что Легкошерст не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него реального конфликта интересов и действовал в этих условиях, суд оштрафовал его на 4250 грн.
Напомним, что Легкошерст сложил с себя полномочия председателя поселкового совета после смерти в Эсхаре активиста Николая Бычко.