Суд оштрафовал экс-главу Эсхара, который отдавал подряды фирме брата

Суд оштрафовал бывшего поселкового голову Эсхар Анатолия Легкошерста за действия в условиях реального конфликта интересов.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на постановление судьи Игоря Каримова.

Напомним, что ранее ХАЦ направил заявления в полицию и НАПК о действиях Легкошерста в условиях реального конфликта интересов.

На основании этих заявлений правоохранители составили протоколы и направили их в суд.

По информации ХАЦ, речь идет об ООО «АВА Сервис 2017», которое без проведения открытых торгов получало подряды от Эсхаровского поселкового совета, в частности, на реконструкцию первичных отстойников на очистных сооружениях и реконструкцию канализации.

Учредителями ООО «АВА Сервис 2017» на время заключения договоров были Максим Бабиев, Анжела Бондарчук, Виталий Крамчанинов, Сергей Легкошерст.

Последний является братом экс-поселкового головы Эсхара Анатолия Легкошерста, который и подписывал соглашения, отметили в ХАЦ.

Как сообщали активисты ранее, в данный момент эту фирму уже переписали на жительницу оккупированной территории.

За то, что Легкошерст не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него реального конфликта интересов и действовал в этих условиях, суд оштрафовал его на 4250 грн.

Напомним, что Легкошерст сложил с себя полномочия председателя поселкового совета после смерти в Эсхаре активиста Николая Бычко.

Агентство Телевидения Новости