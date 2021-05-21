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Суд отправил за решетку рецидивиста, который издевался над матерью и обворовывал соседей

Суд отправил за решетку рецидивиста, который издевался над матерью и обворовывал соседей

На Изюмщине суд вынес приговор 40-летнему мужчине за домашнее насилие над своей матерью  (ст. 126-1 УК Украины) и за кражи имущества (ст. 185 ч. 3 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что нигде не работающий 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, хранение наркотических веществ, который привлекался четыре раза к административной ответственности за совершение домашнего насилия, должных выводов для себя не сделал и свое поведение не изменил. 

Злоумышленник демонстративно повреждал бытовые предметы и продолжал совершать домашнее насилие в отношении своей матери, унижал достоинство пожилой женщины, нецензурно выражаясь в ее адрес.

Кроме того, злоумышленник дважды совершал кражи металлических предметов из дворов и домов соседей.

Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области от 6 мая мужчину признали виновным по ст. 126-1, ч. 3 ст. 185 УК Украины и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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