Суд перенёс заседание по ДТП на Сумской из-за самочувствия Зайцевой

Такое решение принял судья Виктор Попрас после перерыва в сегодняшнем заседании, сообщает корреспондент «МедиаПорта» из зала суда.

«Зайцевой была вызвана карета скорой помощи, ей была предоставлена медицинская помощь. Также в суд поступило ходатайство защитника обвиняемой Мельниченко о направлении в медицинскую часть учреждения №27, где находится Зайцева, запроса о состоянии её здоровья и оказании медицинской помощи в условиях следственного изолятора. Поэтому судом будет направлено по адресу медицинской части №27 […] соответствующий запрос о состоянии здоровья Зайцевой, возможности её обследования, лечения, есть ли угроза её жизни и возможность предоставления лечения в условиях следственного изолятора», — сказал судья.

По словам защитника Зайцевой Юлии Козырь, состояние её подзащитной «резко ухудшилось» 9 октября. С тех пор приступы «повторяются ежедневно».

«Когда ей стало сегодня плохо, начался приступ очередной, руководство (или часть, видимо) вызвало бригаду скорой медицинской помощи. Ей укололи три укола, дали таблетки какие-то проглотить. После чего ей измерили давление, померили температуру и сказали: «С вами всё в порядке, едьте в суд», — сказала Козырь.

«То, что я наблюдала лично, это частые судороги по всему телу и при этом очень сильно повышалось давление. У неё само по себе очень низкое давление, а в момент приступов у неё очень сильно повышается давление. В связи с этим она сегодня отказывалась ехать в суд», — сказала Козырь.

«Она самостоятельно передвигаться вообще не может. Она, скажем так, еле-еле ходит — у неё сильная слабость, головокружение. Я думаю, что это под воздействием препаратов успокоительных, которые ей кололи. Однако же ей снова стало плохо», — добавила защитник.

По её словам, медики скорой, которые обследовали Зайцеву в суде, никакого документального заключения не сделали.

«Обрывки фраз, которые от доктора слышала, какие-то «пароксизмальные симптомы, пароксизмальные вегето-сосудистые явления», ничего конкретного, потому что документ никто никакой не оставил», — сказала Козырь.

Защита ожидает ответов на официальные запросы.

«Эта вся информация будет истребована из больницы скорой медицинской помощи, официально я хочу получить документ, где будет указано, что же это за препараты. Какие-то должны быть подтверждения документальные того, что с ней происходит. После этого будет принято такое решение: есть ли смысл обращаться с каким-либо заявлением либо ходатайством (о госпитализации — ред.)», — сказала Козырь.

Обвинение поддержало позицию суда — считает целесообразным запросить документы из СИЗО.

«Чтобы наконец выяснить реальное состояние здоровья, возможность участия в заседаниях судебных, в каком виде участвовать, видеоконференция или личное присутствие. Прокуроры, судьи, адвокаты — не медики, не специалисты. Только врачи нам могут сказать, может ли обвиняемая принимать участие в судебных заседаниях», — прокомментировала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

18 октября исполняется год с момента ДТП на улице Сумской.

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