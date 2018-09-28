Суд пересмотрел сроки содержания под стражей Топаза, его освободят — защита

Информацию о таком решении «МедиаПорту» подтвердил один из адвокатов Топаза Дмитрий Горшколепов.

«В соответствии с этим законом, если считать правильно все сроки, он уже пересидел больше 8 лет. Октябрьский райсуд рассмотрел, учтены все доводы защиты и пересчитаны сроки. Вынесено решение о немедленном освобождении из-под стражи», — сказал Горшколепов.

Ходатайство подавал защитник Кромского Александр Шадрин.

Шадрин подтвердил слова Горшколепова, однако воздержался от детальных комментариев до тех пор, пока не изучит определение суда.

В Октябрьском районном суде информацию подтвердили.

«Действительно дело сегодня слушали. Засчитали «день за два» по ст. 72 (УК). Его из СИЗО сегодня должны отпустить», — сказала замруководителя аппарата суда Марина Селиванова.

В прокуратуре Харьковской области обещают прокомментировать ситуацию позже.

Игната Кромского задержали 28 марта 2014 года. После штурма ХОГА 1 марта 2014 года и столкновений на улице Рымарской 14 марта его обвинили по трём статьям Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение авто (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

В январе этого года Киевский районный суд Харькова приговорил Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и удовлетворил гражданский иск производственно-эксплуатационного предприятия «Госпром», на балансе которого находится здание облсовета.

В июле Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел жалобы защиты и обвинения на приговор. Защита просила оправдать Топаза, обвинение требовало максимального наказания — 15 лет лишения свободы. Суд оставил приговор Киевского райсуда в силе, частично удовлетворив жалобу защиты в части гражданского иска.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины