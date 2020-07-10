Суд по делу Кернеса в Полтаве перенесли из-за карантина

Киевский районный суд Полтавы перенес из-за карантина подготовительное заседание по повторному рассмотрению дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которые подозреваются в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и избиении двух евромайдановцев в Харькове в январе 2014 года.

Об этом сообщает УНН.

По словам корреспондента издания, суд принял решение перенести рассмотрение подготовительного заседания по данному уголовному производству на 14 августа 10:00.

Как пояснил судья по делу, заседание перенесли по ходатайству адвоката Геннадия Кернеса об отложении рассмотрения из-за продления карантина до 31 июля.

Напомним, дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького Киевский райсуд Полтавы будет рассматривать повторно.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает многократные неявки прокуроров в судебные заседания как отказ от обвинения.

2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Геннадию Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

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