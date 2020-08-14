Суд по делу Кернеса в Полтаве перенесли из-за карантина

Суд по делу Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, назначенный на сегодня к рассмотрению в Киевском райсуде Полтавы, вновь не состоялся.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Подготовительное судебное заседание по данному уголовному производству перенесено судом на 11 сентября на 10-00 из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), и введенным на территории Украины карантином», - сказано в сообщении.

Напомним, дело по обвинению мэра Харькова и его охранников в райсуде Полтавы будут рассматривать снова после того, как суд второй инстанции 31 января 2020 года удовлетворил апелляции обвинения и потерпевших на закрытие дела судьей суда первой инстанции Антоновым.

Геннадия Кернеса обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью второй и третьей статьи 27, частью второй статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй и третьей статьи 27, частью второй статьи 127 (истязание), частью второй и третьей статьи 27, частью первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, а Блинника Виталия и Смицкого Евгения - в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), частью второй статьи 127 (истязание), частью первой статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины - лишение свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова.

Агентство Телевидения Новости