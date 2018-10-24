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Суд по делу о смертельном ДТП на Сумской: Зайцеву вывели из зала заседаний из-за плохого самочувствия

Суд по делу о смертельном ДТП на Сумской: Зайцеву вывели из зала заседаний из-за плохого самочувствия

Сегодня в Киевском райсуде проходит судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и 5 пострадали.

В суд доставили подсудимых, и заседание началось, однако вскоре Алену Зайцеву снова вывели из зала суда из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает корреспондент АТН из зала суда.

Ранее адвокаты подсудимых заявили ходатайства о назначении дополнительных экспертиз.

Для их разрешения судья удалился в совещательную комнату.

После этого адвокат подсудимой Зайцевой попросила конвойных вывести ее подзащитную из зала суда, пояснив, что Зайцева себя плохо чувствует.

Ее вывели. На скамье подсудимых остался только Геннадий Дронов.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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