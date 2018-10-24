Суд по делу о смертельном ДТП на Сумской: Зайцеву вывели из зала заседаний из-за плохого самочувствия
Сегодня в Киевском райсуде проходит судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и 5 пострадали.
В суд доставили подсудимых, и заседание началось, однако вскоре Алену Зайцеву снова вывели из зала суда из-за плохого самочувствия.
Об этом сообщает корреспондент АТН из зала суда.
Ранее адвокаты подсудимых заявили ходатайства о назначении дополнительных экспертиз.
Для их разрешения судья удалился в совещательную комнату.
После этого адвокат подсудимой Зайцевой попросила конвойных вывести ее подзащитную из зала суда, пояснив, что Зайцева себя плохо чувствует.
Ее вывели. На скамье подсудимых остался только Геннадий Дронов.