Суд по делу об избиении оператора. Почему рассмотрение откладывается второй раз?

Илья Алешкин, Олег Радченко, Михаил Базалей, Сергей Козлюк - подозреваемые в избиении оператора харьковского телеканала Вадима Макарюка. Накануне в Киевский районный суд пришли трое. Сергей Козлюк и адвокат второй раз не явились. Поскольку в канцелярию суда поступило ходатайство, в котором говорится, что Козлюк на стационарном лечении, а адвокат занят в другом судебном заседании - объявляется перерыв.

Это, по мнению стороны государственного обвинения, может свидетельствовать об умышленном затягивании дела.

Руслан Чуб, прокурор Харьковская местная прокуратура №2

Під час підготовчого судового засідання я попрохав суд скерувати відповідний лист до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії, з метою вирішення питання щодо дисциплінарної відповідальності захисника. Вони всіляким шляхом, на думку органу досудового розслідування та державного обвинувачення, уникають від кримінальної відповідальності та намагаються затягнути справу, щоб вийшли строки притягнення до кримінальної відповідальності

В начале июня оператора Вадима Макарюка во время столкновений на рынке "Барабашово" жестоко избили. После чего его с многочисленными ушибами доставили в больницу, и уже там медики диагностировали у него инсульт. Вследствие травм оператор Вадим Макарюк получил инвалидность.

Вадим Макарюк, пострадавший

Дали инвалидность, вторая группа сейчас, вторая группа на год, но надеюсь, что будет все нормально. Писать не могу. С камерой не могу работать, потому что ну ... рука устает. Реально, вот одел камеру …

Хотя ущерб, нанесенный здоровью уже не вернуть, говорит адвокат потерпевшего, будут просить суд удовлетворить иск на 600 тысяч гривен. Чтобы покрыть расходы на лечение.

Сергей Перепелица, адвокат потерпевшего

Сьогодні нами був поданий цивільний позов до суду більш ніж на 600 тисяч гривень, в якості компенсації отримати. Але звісно шкоду, яка нанесена здоров’ю жодними фінансами чи юридичними покараннями ми вже не повернемо

Трем подозреваемым Михаилу Базалею, Илье Алешкину и Олегу Радченко за преступления средней тяжести, как показывает практика грозит условный срок, говорит прокурор. Впрочем, от комментариев журналистам подозреваемые отказываются. Козлюку может грозить до 7 лет лишения свободы.

Пострадавший Вадим Макарюк говорит, ожидает от суда наказание совместимое с тяжестью преступления.

Вадим Макарюк, пострадавший

Они меня чуть не убили, реально - они меня чуть не убили. У меня слов нет …

Следующее судебное заседание должно состояться десятого февраля.





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