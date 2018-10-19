Суд по делу об избиении ребенка с тяжелой формой ДЦП снова перенесли

Более пятидесяти ударов по различным частям тела ладонью, а иногда и тем, что под руку подворачивалось. Их по данным обвинения нанесла няня 14-летней девочке, больной ДЦП. Началось все в марте текущего года, тогда в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Она пожаловалась, что няня воспитывает ее ребенка побоями, как доказательство - предоставила видеозапись. Женщина рассказала, что установила в квартире видеорегистратор, после того как стала замечать на теле дочери синяки и многочисленные ссадины. В ходе досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать уголовное производство в «пытки». На предыдущем судебном заседании по делу Светланы Савченко, допросили главного свидетеля - маму пострадавшего ребенка Ларису Сандеви.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Которая нам рассказала более подробно обстоятельства те, которые имели место быть с её ребенком и непосредственно, что ей было видно самой, как при каких обстоятельствах, кто ещё участвовал в этих действиях, что непосредственно она видела ну и состояние естественно ребёнка и обоснование гражданского иска заявленного ею.

В гражданском иске, речь идет о материальном ущербе в сумме более трех тысяч гривен, и моральном в одну гривну. Впрочем, защитник Светланы Савченко, считает допрос Ларисы Сандеви - незаконным. Так как, по его мнению, она должна быть представителем потерпевшей, а не свидетелем.

Сергей Строгов, адвокат Светланы Савченко

Считаю, что допрошено её незаконно и скажем против вымог КПК, ну вот что стало известно. На мой взгляд стало, известно очень много противоречий, которые исключают вину моей подзащитной.

Также, по словам Сергея Сторогова, его подзащитная решила все же предоставить свои показания на суде.

Сергей Строгов, адвокат Светланы Савченко

Это правда. На сегодняшний день она озвучила такую позицию о том, что действительно хочет давать показания, какие, я не могу сказать, поскольку я и сам их не знаю. Вот как бы определенные скажем так, определенная информация мне известна, но я пока не могу её разглашать.

Но когда Савченко сможет дать показания - неизвестно. Потому как сегодняшнее заседание закончилось на удивление быстро. Суд начался без законного представителя девочки Ольги Товстопятой. Впрочем, когда та все же появилась в зале суда Светлана Савченко и её защитник - были против продолжения слушанья. Такие действия стороны подсудимой и ее адвоката, Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, считает очередной попыткой затягивания судебного разбирательства.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Сторона защиты, естественно позиция нам давно уже понятна. Все действия направлены на затягивание процесса. Естественно никто не хочет скорейшего разрешения этого вопроса, поэтому здесь всё абсолютно понятно. Что касается опекунского совета, службы в справах детей, имеют место такие обстоятельства, от которых, мы не застрахованы. Форс-мажоры, вот так сложилось.

На следующем судебном заседании должны допросить соседку Ларисы Сандеви. А уже потом перейти к просмотру видеоматериалов. Если вину няни докажут, то ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Агентство Телевидения Новости