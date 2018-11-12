Суд по "земельной схеме" Добкина так и не начался: адвокаты не пришли

Бывший мэр Харькова появился в суде за десять минут до начала заседания. Несмотря на громкие обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью, он находится на свободе за внесенный за него коллегами-нардепами залог - 50000000 гривен.

Михаил Добкин - не первый, но наиболее влиятельный фигурант по делам о хищении земли харьковской общины по схеме ЖСК. Эта схема, по данным следствия, была с 2006 года, когда к власти пришла команда Добкина-Кернеса. И именно по этой схеме мэрия раздала в частные руки более 650 гектаров земли громады стоимостью более 4 миллиардов гривен.

Суть схемы основана на «дырах» в украинском законодательстве, а именно: норме земельного кодекса, которая попала в него еще по законодательству СССР, о праве выделять бесплатно землю жилищно-строительным кооперативам. Правда, если в Советском Союзе шла речь о реальных объединениях граждан, которые могли так решить свой квартирный вопрос, то в Харькове под видом ЖСК земля выделялась бизнесменам, приближенным к городским властям и коммерческим застройщикам. То есть, тем, кто в расширении жилой площади не нуждался и права на бесплатные участки не имел.

Сначала эти участки "нарезались" в рекреационных зонах, в частности, в Лесопарке, после - в спальных районах города, где под видом ЖСК участки получали коммерческие застройщики для возведения многоэтажек.

Сам Михаил Добкин так же получил участок по схеме ЖСК. Имение в Лесопарке, где он зарегистрирован, построен на территории, которую во время его мэрства получил ЖСК "Триумф", одним из основателем которого была мать Добкина. Все это раньше прокуроров расследовали и обнародовали общественные активисты.

Дмитрий Булах, активист ХАЦ

Я не знаю, живут ли там социальные слои или нет, знаю, что по этой схеме перешла в собственность тех лиц и кооперативу, который потом передал это в собственность Михаилу Марковичу, и он теперь живет на этой земле! Поэтому говорить о благих делах не приходится, это была схема, из-за которой Харьков лишился лесопарка

Но сегодня в суде Добкин даже не из-за собственного имения. В материалах прокуратуры говорится о 36 земельных участках общей площадью более 77 га в городе Харькове, нормативной стоимостью более 220 миллионов гривен. Сам Добкин все обвинения отрицает и традиционно для своих однопартийцев называет уголовное преследование политическим, а дело - «пшиком».

Михаил Добкин, подозреваемый

Это все абсурдно, это, понятно, пришито белыми нитками к словам Луценко, которые он после перепоя ляпнул на всю страну, и прокурорам пришлось находить какие-то дополнительные аргументы, чтобы оправдать своего не в меру разговорившегося начальника. Ничем это дело не закончится, это будет длинный процесс. Эти земли никто не забирал не выносил, в карманы себе не распихивал, на этих землях построены сегодня жилые дома, там живут харьковчане.

Участки, о которых идет речь, бесплатно в собственность получили потребительское общество "ЖСК" Авантаж " и обслуживающий кооператив «ЖСК «Жилстрой-1». Поэтому среди подозреваемых еще и топ-менеджеры горсовета - экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин, Андрей Кинченко , экс-заместитель Кернеса Татьяна Овинникова и главный архитектор города Сергей Чечельницкий и владельцы ЖСК - всего шесть человек.

Кстати, для Овинниковой и Чечельницкого это уже не первый процесс по делу о «схеме ЖСК». В том же самом Дзержинском суде уже почти полгода рассматривается еще одно дело - о передаче 25 гектаров земли общины по схеме ЖСК, где также среди обвиняемых фигурируют Овинникова и Чечельницкий. Правда, в новом деле ни они, ни главный фигурант дать показаний сегодня не успели, ведь суд так и не начал рассмотрение дела по существу. Из-за неявки адвокатов подозреваемых рассмотрение дела перенесли на 6 декабря.

Агентство Телевидения Новости