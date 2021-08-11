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Суд позбавив волі колишнього військового ЗСУ, якого контррозвідка СБУ викрила на роботі з «ДНР»

Суд позбавив волі колишнього військового ЗСУ, якого контррозвідка СБУ викрила на роботі з «ДНР»

За матеріалами контррозвідки СБУ суд позбавив волі колишнього військового Збройних Сил України. За допомогу країні-агресору та псевдореспубліці «ДНР» зрадник проведе 6 років за гратами.

Оперативниками та слідчими СБ України встановлено, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ «ДНР» для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої «послуги» для здійснення диверсій проти українських військових.

Під час обшуків за місцем його проживання було виявлено та вилучено арсенал військових засобів ураження.

Правоохоронці затримали підозрюваного у червні поточного року.

На початку серпня 2021 року Артемівський міський суд визнав його винним за:

● ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

● ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Заходи проводились за процесуального керівництва Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: ордло, сбу, суд

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