Суд продолжит рассмотрение апелляции на решение по делу Мусеева

Сегодня, 29 июля, в Харьковском апелляционном суде будут рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры области на решение суда об отмене подозрения бывшему главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву, которого подозревают в государственной измене.

Напомним, ранее, 20 июня, Мусеев на своей странице в соцсети сообщил, что Киевский районный суд Харькова постановил закрыть уголовное дело против него.

Ранее судебные заседания коллегия судей по делу назначала на 24 июня и 18 июля.

24 июня дело отложили из-за неполного состава суда из-за периода отпусков.

На слушание 18 июля Мусеев не явился и на данный момент он находится в розыске.

Кроме того, в судебном заседании прокурор по делу Вадим Белоусов просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за угрозы нарушения тайны следствия. Но коллегия судей, учитывая то, что суд первой инстанции рассматривал дело в открытом режиме, отклонила данное ходатайство, объяснив это отсутствием достаточной обоснованности требований.

Кроме этого, к материалам дела добавили данные судебной компьютерно-технической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института, которая была проведена по части материалов производства.

Поэтому в связи ч тем, что прокурору было необходимо время для ознакомления с этими материалами, суд объявил перерыв на 29 июля.

Агентство Телевидения Новости