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Суд разрешил спецрасследование по отмыванию средств во времена Лазаренко

Суд разрешил спецрасследование по отмыванию средств во времена Лазаренко

Печерским районным судом города Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении лица, которое подозревается в отмывании средств, добытых преступным путем еще во времена Павла Лазаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Вчера, 03.10.18, по ходатайству международки ГПУ Печерским районным судом города Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении гражданина М. Указанное лицо подозревается в отмывании средств, которые он добыл преступным путем еще во времена Лазаренко", - сообщил собеседник.

Как отмечается, преступное происхождение денег уже подтверждено судебным решением.

"Преступное происхождение денег, которые сейчас арестованы в Швейцарии, уже подтверждено судебным решением. Одна из целей досудебного расследования - возвращение украденных средств в Украину путем их законной конфискации. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов ", - добавил собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший премьер Украины Павел Лазаренко и правоохранители США намерены разработать соглашение "примирение" по делу конфискации активов Лазаренко.

Источник: voronz.in.ua

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