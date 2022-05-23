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Суд вирішив заарештувати Януковича за харківські угоди

Суд вирішив заарештувати Януковича за харківські угоди

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 23 травня 2022 року обрав колишньому Президенту України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч.1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Прем’єр-міністром України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України.

У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, через події 2014 року Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни ще у 2019 році. Тогда його засудили до 13 років ув’язнення, але так й не знайшли й не заарештували – ймовірно він переховується в рф.

Агентство Телевидения Новости

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