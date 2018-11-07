Суд вынес четверым захватчикам ХОГА условные приговоры

Приговор, вынесенный 1 ноября судьей Натальей Бородиной, опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

По делу проходили четверо мужчин — жителей Харькова, Запорожья и Крыма. Их обвиняли по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — в массовых беспорядках. Речь шла о событиях 7 апреля 2014 года, когда участники пророссийского митинга на площади Свободы начали кидать камни и палки в окна здания Харьковской обладминистрации и в правоохранителей, которые стояли в оцеплении, бросали бутылки с зажигательной смесью и жгли шины, а затем захватили здание. В результате пострадали несколько силовиков.

Ни один из четверых подсудимых вину полностью не признал. Мужчины говорили, что пришли к зданию ХОГА «из интереса» или «за компанию».

Однако суд пришёл к выводу, что их вина подтверждается «надлежащими и допустимыми доказательствами».

«Суд считает верной квалификацию действий каждого обвиняемого — ЛИЦО_1, ЛИЦО_4, ЛИЦО_2, ЛИЦО_3 — по ч. 1 ст. 294 УК Украины, то есть активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся захватом здания, — говорится в тексте приговора. — При этом суд считает необходимым исключить из обвинения активное участие ЛИЦО_1, ЛИЦО_4, ЛИЦО_2, ЛИЦО_3 в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие, поскольку оно не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства».

Судья Бородина приговорила всех четверых к пяти годам лишения свободы, но освободила от наказания с испытательным сроком в два года. У осуждённых есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Во время спецоперации по освобождению Харьковской облгосадминистрации от пророссийских активистов задержали больше 60 человек.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины