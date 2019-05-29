Суд взяв під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї однокурсниці

На вимогу Чугуївської місцевої прокуратури Чугуївський міський суд області взяв під варту без права внесення застави 53-річного мешканця м. Ізюм, якого підозрюють у вбивстві 51-річної харків’янки.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Ярослава Мишкова, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Подія трапилася минулих вихідних. У неділю вранці мешканець м. Чугуєва випадково побачив біля паркану однієї із баз відпочинку жіноче тіло у синцях. Воно було прикидане камінням. Про страшну знахідку він повідомив до поліції.

Вже того ж дня правоохоронці встановили та затримали ймовірного вбивцю. Як з’ясувалося, чоловік та жінка – колишні одногрупники. На базу вони приїхали на зустріч однокурсників одного із вищих навчальних закладів Харківщини.

За даними слідства близько 4 ранку 26 травня чоловік та жінка вдвох продовжили святкувати зустріч у альтанці поблизу бази відпочинку. Між ними виник конфлікт. Зловмисник накинувся на колишню одногрупницю з кулаками. Він бив її по голові та обличчю. Потім схопив жінку обома руками за шию та задушив. Щоб приховати свій злочин, убивця вирішив заховати тіло – він його відтягнув до паркану та прикидав камінням.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини справи. Призначено судові експертизи.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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