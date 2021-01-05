Суд у Лондоні відмовився видати США Ассанжа. Усе через стан його психіки

Суд у Лондоні відмовив у екстрадиції до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, посилаючись на психічний стан американця.

49-річного Ассанжа розшукують за публікацію у 2010 та 2011 роках на Wikileaks тисяч секретних документів, які серед іншого стосувалися зловживань з боку американської армії.

Уряд США стверджує, що витік інформації порушив закон та поставив під загрозу життя людей. Ассанж натомість переконує, що справа проти нього є політично мотивованою.

Суддя Ванесса Барайцер, яка розглядала справу, зазначила, що, зважаючи на стан обвинуваченого, ризик самогубства є занадто великим і на батьківщині під вартою цей ризик лише посилиться.

"Складається загальне враження, що йдеться про пригніченого, а часом і зневіреного чоловіка, який боїться свого майбутнього", - зазначила вона.

Представники США пообіцяли, що рішення британського суду будуть оскаржувати.

Суд у Лондоні не мав на меті встановити, чи винен Ассанж. Представники США лише мали переконати суддю, що справді є "обґрунтовані підозри" в тому, що засновник WikiLeaks дійсно міг скоїти злочини, в яких його звинувачують.

Якщо Ассанжа визнають винним у США, йому буде загрожувати покарання до 175 років ув'язнення, заявили його адвокати. Однак уряд США запевнив, що вирок, швидше за все, буде від чотирьох до шести років.

Після втечі з США Ассанжу також висували звинувачення в сексуальному насильстві у Швеції, які він відкидав.

Він переховувався на території посольства Еквадору у Лондоні протягом семи років, доки у 2019 році його не затримали британські правоохоронці.

Источник: bbc.com

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