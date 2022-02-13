Суд заарештував депутата Трубіцина із заставою у 15 мільйонів гривень

ВАКС заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого впіймали на хабарі у 1,4 мільйона гривень . Альтернативою арешту є застава у майже 15 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував депутата Київради Владислава Трубіцина, якого викрили під час одержання 1,39 мільйонів гривень неправомірної вигоди та призначив заставу, розміром у майже 15 мільйонів гривень. Про це ВАКС повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук пізно ввечері у п’ятницю, 11 лютого.

"У п’ятницю, 11 лютого, слідчий суддя ВАКС обрала депутату Київської міської ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14 886 000 гривень", сказано у повідомленні. Ухвала діятиме до 9 квітня 2022 року.

Підозрюваний скаржиться на політичну розправу

Під час судового засідання Владислав Трубіцин заперечував обвинувачення та заявив, що справа проти нього є політичною розправою.

"Я стовідсотково ніколи не мав на посаді депутата особисту вигоду. Це розплата мені... Політична розплата за те, що я мав позицію. Не кожний депутат Київради має позицію, а я її мав та матиму... Я доведу свою невинуватість", - цитує видання "Ґрати" заключне слово депутата Трубіцина в суді.

Запобіжні заходи іншим фігурантам

"Громадське" повідомляє, що суд взяв під варту неофіційного помічника Трубіцина Іллю Ліфа з можливістю застави у 2,48 мільйона гривень та заступника директора комунального підприємства "Київська спадщина" Дмитра Ковальчука з можливістю застави у 1,48 мільйона гривень. Ще одного підозрюваного заарештували із заставою 744 тисячі гривень, - пише видання.

Затримання депутати Київради

У середу, 9 лютого, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) без вказування імен повідомили, що депутат Київради разом зі своїм помічником, директором та двома заступниками київських комунальних підприємств організували схему одержання неправомірної вигоди за перемогу в електронних торгах на право розміщення торгових точок у Києві. Депутата та його поплічників затримали.

Згодом ЗМІ з'ясували, що затриманим є Владислав Трубіцин - депутат Київради від фракції "Слуга народу". У 2020 році він був п'ятим номером в списку політичної партії "Слуга Народу" на виборах до Київської міської ради.

Источник: dw.com

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