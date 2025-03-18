Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 28

Суд закрив справу про напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»

Суд закрив справу про напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»

Київський апеляційний суд закрив справу про напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» восени 2021 року, у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, який, випадково, є ще й близьким товаришем Володимира та Олени Зеленських. Ура, епоха справедливості Зеленського у повному розквіті!

Справу закрили через сплив термінів притягнення до відповідальності ексголови держбанку та двох його колишніх підлеглих. Адвокати журналістів планують звернення до ЄСПЛ. А поки насолоджуємося реалізацією принципу - своїм все, а ворогам закон у власному трактуванні.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/53430

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Європейці усвідомлюють, що можуть не мати доступу до американської зброї, яку вони купували десятиліттями
Сегодня 07:28    1
Карта успішних атак по території РФ протягом останнього місяця
Сегодня 07:24    16
"На стільки, скільки буде потрібно"
Сегодня 07:19    26
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно
Сегодня 07:15    20
Під контролем росії перебувають близько 1,6 млн українських дітей, – ОП
Сегодня 07:05    31
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запросив його на саміт G7 у червні
Сегодня 07:00    42
Reuters: Трамп заявил, что во вторник поговорит с путиным об окончании войны
Сегодня 06:56    40
Скільки податків заплатили ФОПи і де вони заробляють найбільше?
Сегодня 06:47    61
Чи загрожує окупація Сумській області та який потенціал Курського угруповання РОВ: аналіз ситуації
Сегодня 06:37    77
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сегодня 06:28    67
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 