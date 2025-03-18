Київський апеляційний суд закрив справу про напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» восени 2021 року, у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, який, випадково, є ще й близьким товаришем Володимира та Олени Зеленських. Ура, епоха справедливості Зеленського у повному розквіті!

Справу закрили через сплив термінів притягнення до відповідальності ексголови держбанку та двох його колишніх підлеглих. Адвокати журналістів планують звернення до ЄСПЛ. А поки насолоджуємося реалізацією принципу - своїм все, а ворогам закон у власному трактуванні.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/53430

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