Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:15
Просмотров: 83

Суддя-хабарник отримав 5,5 років тюрми з конфіскацією

Суддя-хабарник отримав 5,5 років тюрми з конфіскацією

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донеччини Ігор Мінаєв отримав 5 років 6 місяців позбавлення волі за хабар.

Джерело: Спеціаолізована антикорупційна прокуратура і ЦПК в Telegram, пресцентр ВАКС

Деталі: Рішення винесла 4 лютого колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі Віктора Маслова, Лесі Федорак та Ігоря Строгого.

Суд визнав Мінаєва винним та постановив також конфіскувати майно судді. Мінаєв не зможе займати посаду судді протягом 3 років після відбуття строку покарання.

За даними слідства, в 2017 році Мінаєв отримав хабар у розмірі 6 тисяч гривень за обіцянку не притягати до відповідальності та закрити справу щодо водія, який керував авто п’яним.

Вирок ВАКС набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Пресцентр ВАКС уточнює також, що суд також застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 744 300 грн із покладенням на нього обов’язків: прибувати до суду за кожним його викликом; не залишати Слов’янська Донецької області без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії вказаних обов’язків – до 04.04.2022 включно, але не пізніше дня набрання вироком законної сили.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБ України викрила дніпропетровського підприємця, який хотів підкупити співробітника спецслужби за $500 тис.
Сегодня 07:33    64
В России арестовали контрактника за пост в соцсетях о нехватке патронов в части
04.02.2022 09:46    248
«Харьководоканал» за год через суд взыскал с жителей Харькова 37 млн грн долгов
04.02.2022 09:01    166
Залишала сина з COVID-19 самого в готелі в чужому місті: суд може позбавити харків'янку батьківських прав
03.02.2022 17:03    367
Харьковчанин украл заглушки с мусопроводов в 35 многоэтажках
03.02.2022 08:28    321
Спроба підкупу голови ДІАМ: представнику забудовника повідомили про підозру
03.02.2022 08:19    202
На Харьковщине будут судить «медсестру», обобравшую пенсионеров на 600 тыс. грн
03.02.2022 07:35    311
СБУ викрила масштабну схему ухиляння від сплати податків: зловмисники провели операцій на більше ніж 200 млн грн
03.02.2022 07:18    213
Олександр Трухін. Що відомо про депутата від "Слуги народу" і де взяв мільйони - ВВС
03.02.2022 07:00    471
Начало конца кремлевской «шредеризации» немецкой политики
02.02.2022 09:22    406
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 