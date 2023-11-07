Суддю Кропивницького апеляційного суду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

6 листопада 2023 року за клопотанням керівника #САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду, підозрюваного у проханні надання неправомірної вигоди за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельного ДТП.

Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що суддя за пособництва іншої особи висловив прохання надати неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тис. дол. США за призначення за результатами апеляційного розгляду справи покарання особі, яка спричинила ДТП зі смертельними наслідками, що не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Дії судді кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України.

Деталі справи: https://cutt.ly/owEkRPGd.

- Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1774

Новости портала «Весь Харьков»