Суддю одного з судів Черкащини судитимуть за розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Сергієнка

Прокурорами Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно судді одного з судів Черкаської області за фактом втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та розголошення даних досудового слідства (ч.2 ст. 343, ч.2 ст. 387 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі прокуратури, здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та замовлення вбивства журналіста Василя Сергієнка, застосували до свідка заходи безпеки у виді переведення до іншого слідчого ізолятора. Він був обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні та перебував у Черкаському СІЗО, при цьому побоювався за своє життя та здоров’я.

З метою отримання дозволу суду на переведення, слідчі звернулись до головуючої у справі судді, надавши їй копії відповідної постанови та заяви. Суддя на черговому відкритому судовому засіданні винесла питання переведення особи до іншого слідчого ізолятора на розгляд учасників провадження та розголосила дані досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, перешкодивши таким чином слідчим прокуратури у встановленні обставин справи.

Як наслідок, свідок, щодо якого застосували заходи безпеки, був вимушений заперечувати факт співпраці з правоохоронцями, а достатніх доказів для повідомлення про підозру замовникам вбивства не здобуто.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: gp.gov.ua

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