Суддю Приморського суду міста Одеси Іллю Лонського звільнять

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання про звільнення судді Приморського суду міста Одеси Іллі Лонського, який отримав підозру у справі НАБУ — Центр протидії корупції.

Суддю також відсторонили від здійснення правосуддя.

НАБУ підозрює суддю у замаху на надання хабаря іншій судді цього ж суду, а також заволодінні частиною хабаря у дві тисячі доларів.

Під час засідання палати ВРП представниця судді просила зупинити дисциплінарну справу через мобілізацію судді.

Захисниця судді також заявила, що доказів вини судді немає. За її словами, гроші, які згадуються у справі, фігуранти могли позичати один у одного.

«Заслухавши пояснення представниці НАБУ та судді, члени ВРП вирішили притягнути суддю до відповідальності і внести подання про звільнення судді.

Якщо це рішення підтримає ВРП у повному складі, то суддя буде звільнений без великої вихідної допомоги і довічних виплат. Зараз Лонський отримує близько 1 млн грн на рік.

Нагадаємо, суддя Лонський має підозру за трьома статтями, за що передбачається покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. САП і НАБУ вже завершили слідство у справі», — заявили у ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/182549

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