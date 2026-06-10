Судитимуть державного зрадника, який воював проти ЗСУ в Харківській області

Перед судом постане 32-річний уродженець Макіївки Донецької області, який під час окупації рідного міста у 2014 році виїхав до рязані в росію, а вже в розпал повномасштабного вторгнення почав воювати проти України на боці держави-агресора.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2023 року чоловік, перебуваючи у москві, уклав контракт з міноборони рф і був розподілений до військової частини 11048 зс рф на посаду стрільця. Згодом він пройшов курс базової військової підготовки у курській області.

Протягом листопада 2023 – січня 2026 років зрадник проходив військову службу на території бєлгородської області та тимчасово окупованої Луганщини на посадах стрільця, механіка-водія танку та стрільця у різних військових частинах зс рф.

Згодом його перекинули на прикордоння Харківщини для виконання завдань із протидії Силам оборони України.

26 січня цього року він був взятий у полон українськими захисниками у селі Зелене Харківського району.

Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив та направив до суду стосовно чоловіка обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувачений утримується під вартою у статусі військовополоненого.

Він визнав свою вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Справу розгляне Харківський районний суд Харківської області.

Агентство Телевидения Новости