Судитимуть експравоохоронця з Харківщини: працював на окупантів

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ДБР завершили досудове розслідування стосовно вже колишнього правоохоронця, який під час окупації частини Харківщини перейшов на бік росіян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року, коли Куп’янський район перебував під контролем збройних сил рф, дізнавач сектору дізнання відділу поліції у селищі Дворічна добровільно погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Обвинувачений виконував вказівки представників незаконної влади: приймав заяви та повідомлення про злочини і події, оформлював процесуальні документи відповідно до законодавства рф, проводив огляди місць подій та здійснював інші функції в інтересах рф.

Зрадник обійняв посаду «и. о. старшего дознавателя отделения дознания» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Згодом його призначили на посаду «дознавателя группы дознания Пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)».

За роботу на окупантів фігурант отримував заробітну плату в російських рублях. Загалом за два місяці служби в незаконному правоохоронному органі він отримав близько 120 тисяч рублів.

Після деокупації території Силами оборони України чоловік утік до рф. З лав Національної поліції України його звільнено.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости