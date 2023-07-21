Судитимуть харків’янина, який планував торгувати психотропами

За даними слідства, харків’янин, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, у період іспитового строку знову вчинив злочин. Щоправда, дещо змінив «спеціалізацію».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік придбав психотропну речовину PVP, яку в подальшому планував збувати іншим особам, заробляючи таким чином на життя. Однак задум не вдався – у квітні цього року його викрили правоохоронці.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, виявлено та вилучено згорток, у якому містилося майже 100 грамів PVP.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом незаконного придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости