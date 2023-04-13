Судитимуть мешканця Куп’янська: відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких утримували окупанти

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ місцевий мешканець добровільно працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области». Чоловік обійняв посаду «експерта» у фейковому «експертно-криміналістичному відділенні», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Перед цим колаборант подав заяву, анкету, автобіографію та уклав «трудовий договір» з очільником окупаційної адміністрації.

«Експерт» відбирав відбитки пальців у учасників АТО, яких незаконно утримували окупанти.

За свою «роботу» колаборант отримував заробітну плату в російських рублях.

Наприкінці лютого цього року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. ст. 208, 615 КК України у м. Куп’янськ, де він переховувався в одному з приватних будинків. Наразі він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости