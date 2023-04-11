Судитимуть ще 56 депутатів держдуми рф, які голосували за визнання «л/днр»: СБУ зібрала докази

За матеріалами СБУ судитимуть ще 56 депутатів держдуми рф, які голосували за визнання «л/днр».

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще 56 депутатів державної думи рф, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

15 лютого 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до президента росії з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Наступного дня на підставі ухвалених «договорів» ватажки терористів звернулися до президента рф з проханням надати їм «збройну допомогу».

Таким чином кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Наразі Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти.

Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Агентство Телевидения Новости