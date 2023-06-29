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Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России

Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России

The New York Times (https://www.nytimes.com/2023/06/27/us/politics/russian-general-prigozhin-rebellion.html)

Союз между Сергеем Суровикиным и Евгением Пригожиным мог бы объяснить, почему Пригожин до сих пор жив, считают источники издания. В Вашингтоне сейчас пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину.

Есть признаки того, что и другие российские генералы поддерживали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны России. Пригожин не приступил бы к восстанию, если бы не верил в помощь.

В Кремле назвали эту информацию «спекуляцией и пересудами».

Джерело: https://t.me/u_now/103064

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