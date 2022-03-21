Ті, хто публікують фото та відео наслідків відразу ж після обстрілів, заслуговують на бойові нагороди росії, – Арестович

В ОП знову звернулися до українців із проханням не викладати та не поширювати відео з результатами російських ударів.

«Щодо зйомок результатів російських ударів, наших військових та наших позицій. Не робіть цього. Ви вбиваєте своїх», – заявив у своєму зверненні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«Ті, хто знімає та викладає, заслужили вже бойові нагороди Російської Федерації», – додав Арестович і пояснив, чому. Якщо дуже хочеться – викладайте згодом, коли завали вже будуть розібрані і противник не зможе оцінити по гарячих слідах результативність удару.

Агентство Телевидения Новости