Этими выходными главу российского МИДа Лаврова видели в оккупированном Крыму. Причем этот визит не был запланированным. Жители заметили его в ресторане «Шампанерия» в севастопольской «Золотой балке» и ресторане высокой кухни «Легенда», расположенном на ласпинской смотровой.

Об этом сообщается в соцсетях.

«Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет», — говорится в сообщении.

Подтверждение данной информации журналисты портала «Примечания» нашли в инстаграме ресторана «Легенда», который опубликовал на своей странице две фотографии, где Сергей Лавров фотографируется с персоналом.

Подробности визита в Крым главы МИД РФ неизвестны.

В интаграмме самого Лаврова последняя запись была сделана три дня назад — это фото с министром иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марселем Амон-Тано во время встречи в Доме приемов МИД России.

Источник: sprotyv.info

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