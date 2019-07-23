Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 133

Тайный визит: что делал Лавров в оккупированном Крыму

Тайный визит: что делал Лавров в оккупированном Крыму

Этими выходными главу российского МИДа Лаврова видели в оккупированном Крыму. Причем этот визит не был запланированным. Жители заметили его в ресторане «Шампанерия» в севастопольской «Золотой балке» и ресторане высокой кухни «Легенда», расположенном на ласпинской смотровой.

Об этом сообщается в соцсетях.

«Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет», — говорится в сообщении.

Подтверждение данной информации журналисты портала «Примечания» нашли в инстаграме ресторана «Легенда», который опубликовал на своей странице две фотографии, где Сергей Лавров фотографируется с персоналом.

Подробности визита в Крым главы МИД РФ неизвестны.

В интаграмме самого Лаврова последняя запись была сделана три дня назад — это фото с министром иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марселем Амон-Тано во время встречи в Доме приемов МИД России.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым

Читайте ещё:

Балуха внесли в списки обмена, которыми обменялись омбудсмены Украины и России - адвокат
21.07.2019 09:40    118
На курортах Крыма лежаки и пляжи продолжают отдыхать от туристов. ФОТО
21.07.2019 08:40    531
Россия отказалась обсуждать Крым в нормандской формате
20.07.2019 07:56    344
Стон из-за забора: в Крыму волна недовольства по поводу отжима оккупантами пляжей
15.07.2019 08:16    269
Россия в оккупированном Крыму применяет тактику латентного геноцида
14.07.2019 09:02    196
В оккупированном Крыму нашли мертвым крымскотатарского активиста
13.07.2019 09:27    153
З’явилося відео сутички в ізоляторі, через яку щодо активіста Балуха відкрили другу кримінальну справу
09.07.2019 07:07    182
«Полное уважение суверенитета»: ОБСЕ отклонила важную поправку РФ о Крыме
08.07.2019 09:40    375
В ЮНЕСКО не дозволили російській делегації видати Херсонес за пам'ятку РФ
07.07.2019 06:32    234
Теперь заживем: оккупанты посчитали «убытки» от пребывания Крыма в составе Украины
30.06.2019 08:26    337
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 