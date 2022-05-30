Так выглядит та самая машина Укрпочты, которую расстреляли и переехали кадыровцы (ФОТО)

"Каждый раз, когда я ехал на позиции, то между Егоровкой и Новоселовкой видел машину Укрпочты. Вернее то, что от неё осталось. Я пообщался с местными жителями. Они рассказали о том, что произошло тогда на трассе 5 марта.

Это была машина Укрпочты, на которой развозили пенсии по Ореховскому районе. В машине были двое сотрудников.

Знали ли они о риске? Да, знали. Как бы это пафосно не звучало, но это был тот случай, когда люди выполняли свой долг и понимали, что не могут оставить стариков без пенсий. Они рисковали своей жизнью, как и многие другие сотрудники Укрпочты, которые в прифронтовой зоне обеспечивают бесперебойную передачу пенсий. Без этих денег многим просто не выжить.

А тогда навстречу машине Укрпочты выехал танк кадыровцев, выстрелил в машину, а затем, переехав её с ещё живыми людьми двинулся в сторону Егоровки. При заезде кадыровцы расстреляли ланос с людьми и обстреляли дома с мирными жителями. Военных тогда в селе не было и оккупанты это знали.

Зачем они всех убивали и все крушили? Не знаю. Логикой это не объяснить, а понять чем мотивированы животные или варвары я не могу.

Позже, когда ЗСУ выбили кадыровцев, то этот танк был подбит при попытке удрать, а экипаж сдох. Но эта история, о том, как в Запорожскую область пришёл "русский мир", уже стала частью той мозаики, из которой сложилась ненависть к оккупантам у местного населения.

И это ещё одно доказательство того, что туда, куда приходит "русский мир", вместе с ним приходит смерть, трагедия и разрушения. Это то, что украинцы ощутили на себе. И это то, что мы расскажим своим потомкам после Победы над оккупантам. В том, что мы победим я не сомневаюсь, но мы за это платим страшную цену. Не забывайте об этом. Верьте в ЗСУ и в Залужного! Верьте в себя! Мы со всем справимся! Мы победим! И ничего не забудем."

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15335

Новости портала «Весь Харьков»