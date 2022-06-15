«Танець на кістках»: Окупанти збираються відновити роботу маріупольського Драмтеатру у вересні

● росіяни планують розпочати сезон у театрі «двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой».

● Нагадаємо, близько 600 людей загинули у цій будівлі внаслідок ворожого бомбардування у березні.

Немає такого дна нелюдства, яке б не пробили окупанти. Танок по кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами, – прокоментував ситуацію радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, який і розповів про плани загарбників.

Источник: https://t.me/spravdi/10695

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