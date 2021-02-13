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Телефонные мошенники на Харьковщине представляются налоговиками

Телефонные мошенники на Харьковщине представляются налоговиками

Неизвестные от имени руководства органов ГНС региона требуют у предпринимателей деньги.

О появлении новых случаев мошенничества сообщили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

“Главное управление ГНС в Харьковской области сообщает, что имеют место случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности. Мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГНС региона и требуют деньги”, – сообщили в налоговой.

Предпринимателей просят после получения таких телефонных звонков звонить на Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4) и сообщать в правоохранительные органы.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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