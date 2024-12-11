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Тема пошатнувшегося авторитета путина в западных СМИ на фоне падения режима Асада

Тема пошатнувшегося авторитета путина в западных СМИ на фоне падения режима Асада

Немного расширим тему и процитируем несколько фрагментов.

Bloomberg: Сирийский сюрприз - рынкам нужно пересмотреть мнение о "гении" путина. российский шахматный гроссмейстер, кажется, играет в шашки.

● Репутация путина на Запада ещё никогда не была крепче. Его воспринимают как злого кукловода, без лишних усилий играющего остальным миром, к тому же только что одержавшим ещё одну победу с возвращением Трампа в Белый дом. Кажется, это зашло слишком далеко.

● В прошлом месяце французский журнал Le Point вышел с улыбающимся путиным на обложке и заголовком "Может ли кто-то остановить его?". Когда такое появляется в журналах, обычно это демонстрирует общее мнение и означает, что тренд стал слишком большим, чтобы его можно было игнорировать.

● Что ж, сирийские повстанцы ответили на этот вопрос. Асад полагался на российскую поддержку, и тот факт, что разношёрстные отряды смогли так легко свергнуть его режим, говорит о том, что эта поддержка была недостаточной. После трёх лет изнурительной войны в Украине россия не может помочь всем своим странам-клиентам.

● Марко Папич, BCA Research: "россия сама это сделала, отдав приоритет бесполезным территориям в Донецкой области, которые буквально ничего не дают". <...> Есть много вариантов, как это в итоге может развернуться, некоторые из них положительные. Но главный урок прошлой недели - проверять наши предположения. путин не шахматный гроссмейстер, кажется, он играет в шашки.

The New York Times: Увязнув в Украине, россия платит цену в Сирии. С падением президента Асада путин потерпел один из наибольших геополитических провалов за свои четверть века при власти.

● российский МИД выразил "крайнюю обеспокоенность драматическими событиями" в Сирии и объявил, что Асад покинул страну. Пескову, спикеру кремля, было нечего добавить. Сам путин ничего не сказал в последние недели. К воскресенью россия превратилась из делателя королей в стороннего наблюдателя.

● Главный вопрос - заключит ли россия договор с новым сирийским правительством о морской базе в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме? Эксперты в этом не уверены. россия использовала эти базы для массированных ударов по повстанцам с момента вмешательства в Сирию в 2015 году. Потеря этих баз поумерит амбиции путина в становлении россии в качестве мирового лидера, так как эти базы - ключевые для его способности играть мускулами в таких отдалённых регионах, как Западная Африка.

● кремль, вероятно, понесёт бо́льший ущерб своему имиджу. путин использовал свой расширяющийся конфликт с Западом, чтобы позиционировать россию как решительного, надёжного лидера глобальной коалиции против того, что он называет "американской гегемонией".

● Евгений Румер, глава российской и евразийской программы Фонда Карнеги: "Какой смысл от россии как партнёра, если она не может сохранить своих самых старых клиентов на Ближнем Востоке от разношёрстных банд? Это не только операционный, но дипломатический и репутационный удар".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16757

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