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Теракт в Новой Зеландии: убийца планировал осуществить другие атаки

Теракт в Новой Зеландии: убийца планировал осуществить другие атаки

Террорист Брентон Таррант, расстрелявший в двух мечетях в Новой Зеландии 49 человек, планировал совершить другие нападения.

Об этом сообщает DW.

Как отмечает издание, гражданин Австралии 28-летний Брентон Таррант, которому предъявлены обвинения в убийстве после вооруженного нападения на две мечети новозеландского города Крайстчерч, вероятно, планировал и другие нападения.

"У него совершенно точно были намерения продолжать атаки", - сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Сообщается, что на момент задержания в автомобиле Тарранта были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка. По предварительным данным следствия, огонь в мечети открыл он один.

Сейчас правоохранители проверяют вероятную связь убийцы с двумя другими подозреваемыми.

16 марта состоялось первое слушание по делу Тарранта, где ему зачитали обвинения в убийстве. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Как сообщает австралийское издание The Sydney Morning Herald, Таррант вырос в австралийском Графтони, закончил курсы фитнес-инструкторов и работал тренером.

Как информирует газета The Press, мужчина был членом стрелкового клуба. В поле зрения полиции до атаки на мечети Таррант не попадал.

Напомним, французская власть активизировала меры безопасности вблизи религиозных и культовых объектов после нападений на две мечети в Новой Зеландии, в результате чего погибли 49 человек.

Источник: prm.ua

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