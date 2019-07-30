Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 94

Терорист, причетний до збиття Boeing рейсу МН17, вийшов із в'язниці за "законом Савченко"

Терорист, причетний до збиття Boeing рейсу МН17, вийшов із вязниці за законом Савченко

Він зобов’язаний у нічний час знаходитися вдома і чотири рази на місяць відзначатися у поліції

Колишній "начальник служби тилу" проросійської терористичної організації "ДНР" Дмитро Купріян, відомий під прізвиськом "Батя", відбув термін свого покарання. Про це пише "НВ".

За даними Служби безпеки України, саме Купріян організував у 2014-му викрадення трейлера для перевезення зенітного ракетного комплексу "Бук" ЗС РФ, який 17 липня того ж року збив у небі над Донбасом пасажирський Boeing рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Щодо терориста було застосовано "закон Савченко", за яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. Відповідно, він вийшов на волю 20 червня.

У той же час, через погане поводження під вартою суд встановив за Купріяном адміністративний нагляд строком на один рік, у зв’язку з чим він зобов’язаний у нічний час знаходиться вдома і чотири рази на місяць відзначатися у поліції.

Йому також заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари та магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ засуджено бойовика незаконних збройних формувань «д/лнр»
25.07.2019 08:44    115
Гибель мирного жителя от обстрелов в Красногоровке: полиция расследует теракт
21.07.2019 07:19    163
Почему малазийские политики в деле МН17 на стороне России
20.07.2019 10:46    281
К пятилетней годовщины гибели рейса МН-17 СБУ задержала водителя, который вез "Бук" по Донецку
18.07.2019 09:08    284
MH17 станет “Холокостом” Путинского режима
18.07.2019 06:21    329
5-летие катастрофы МН17: конфуз или провал спецоперации?
17.07.2019 07:00    448
В Італії затримали осіб, що були найманцями на Донбасі: в їх арсеналі була навіть ракета
17.07.2019 06:50    159
СБУ блокувала механізм сприяння діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР»
16.07.2019 10:22    150
На Луганщині засуджено бойовика терористичної організації «ЛНР»
16.07.2019 06:21    152
Дело MH17: Канада и Украина присоединились к судебному процессу над Россией
11.07.2019 08:55    168
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 