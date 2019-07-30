Терорист, причетний до збиття Boeing рейсу МН17, вийшов із в'язниці за "законом Савченко"

Він зобов’язаний у нічний час знаходитися вдома і чотири рази на місяць відзначатися у поліції

Колишній "начальник служби тилу" проросійської терористичної організації "ДНР" Дмитро Купріян, відомий під прізвиськом "Батя", відбув термін свого покарання. Про це пише "НВ".

За даними Служби безпеки України, саме Купріян організував у 2014-му викрадення трейлера для перевезення зенітного ракетного комплексу "Бук" ЗС РФ, який 17 липня того ж року збив у небі над Донбасом пасажирський Boeing рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Щодо терориста було застосовано "закон Савченко", за яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. Відповідно, він вийшов на волю 20 червня.

У той же час, через погане поводження під вартою суд встановив за Купріяном адміністративний нагляд строком на один рік, у зв’язку з чим він зобов’язаний у нічний час знаходиться вдома і чотири рази на місяць відзначатися у поліції.

Йому також заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари та магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Источник: 5.ua

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