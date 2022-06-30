Террор, как символ слабости

Есть такая профессия – мирных людей убивать. Есть такая профессия – террористов отмазывать.

Наверное, это наиболее простое и ёмкое описание террористически-пропагандистского комплекса Кремля. Примечательно, что у российской военщины прямо какая-то тяга к уничтожению больших торговых центров, которые для них, сирых и убогих, видимо, выступают неким символом загнивающего Запада. С начала широкомасштабного вторжения варварскими руками российских террористов были уничтожены 7 крупных ТРЦ: "Порт-Сити" в Мариуполе, Retroville в Киеве, "Эпицентр" в Буче, "Восторг" и "Никольский" в Харькове, Riviera а Одессе и, наконец, "Амстор" в Кременчуге.

Какой-либо военный смысл в ракетных обстрелах больших торговых объектов напрочь отсутствует. Попытки упоротых фейкотворцев обозначить их военными целями – крайне опасная тактика. Все дело в том, что Москва из-за престарелых камикадзе у руля вступила в череду тяжелых конфликтов.

Фактически проигранная война в Украине – только начало конфронтации со странами НАТО, которая в последствии приведет аморфную федерацию к состоянию многолетней внутренней смуты. Главная экзистенциальная угроза существованию России – безумцы у руля, которые порождают прецеденты для будущей безжалостной и справедливой нейтрализации государства-террориста. Своей тягой к аннексиям, созданию сфер влияния, и военным беспределом Москва разрушила возможность пользоваться благами международного права. Если бы не фактор ядерного оружия, ее бы уже давно изгнали из рядов членов ООН. Но ядерный потенциал РФ – не константа. Курс на архаизацию экономики РФ, возврат к сохе и мистическому мышлению уже в перспективе ближайшего десятилетия приведет к ситуации неспособности РФ использовать унаследованный от СССР ядерный арсенал. В силу аль-каидизации поведения правящей клики Россия вообще вряд ли протянет в текущих границах. Попытки расшириться за счёт Донбасса и Херсона будут тем бременем, что сломит хребет квазиимперии. Взваливать на себя такую ношу непродуктивно и по последствиям сродни кратковременной аннексии Кувейта режимом Хусейна. Положа руку на сердце, иракские планы тогда выглядели более продуманными, нежели текущие лихорадочные попытки российских бюрократов скрестить херсонско-запорожских коллаборантов с наперсточниками из "ЛДНР". Здравомыслящие экономисты в самом страшном сне не хотели бы касаться разрухи, порожденной россиянами на юго-востоке Украины. Создание условного "Новороссийского федерального округа" – прямой путь к обнищанию россиян до уровня северных корейцев. Тем более, российская территория и без того с каждым годом теряет внутреннюю связность, а крах авиационного сообщения – фактически приз для внутренних сепаратистов всех мастей.

Из этого следует неутешительный вывод, что "освоение" новых территорий ведет к утрате существующих. Потому Москва, осознавая суть проблемы, и использует инструменты террора. На лицо признаки не только выдыхания, но и смыслового тупика из-за внутренней системной слабости.

Если ранее образ российской мощи обеспечивала пропаганда, то теперь она поломалась. Правда о кременчугской трагедии – та самая серебряная пуля в ее вампирское нутро. Более суток работал маховик абсурдных версий, как-то: 1) ВКС не наносили ракетный удар по "Амстору"; 2) ТЦ не работал в момент атаки, а трупы погибших подкинули; 3) Детонация складов с оружием НАТО после удара по соседнему заводу уничтожила ТЦ; 4) украинская сторона сама себя обстреляла/взорвала.

Но уродливые пропагандисты не учли элементарного момента: в современном мире сотни камер фиксируют очень много фактической информации. В итоге пару видео с прямым попаданием российской ракеты Х-22 в "Амстор" моментально обрушили вавилонскую башню террористически-пропагандистского комплекса РФ. Мир снова воочию убедился в абсолютно бесчеловечной сущности слабнущего путинизма.

Источник: https://t.me/sytosokrata/667

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