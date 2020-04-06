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Террористы грабят население ОРДЛО под предлогом эпидемии: названа сумма «штрафов»

Террористы грабят население ОРДЛО под предлогом эпидемии: названа сумма «штрафов»

Террористическая группировка «ДНР» продолжает грабить население отдельных районов Донецкой области под предлогом эпидемии коронавируса. За три дня террористи «оштрафовали» жителей ОРДО на сумму 358 155 гривен, заявили в отделении «МВД» группировки «ДНР».

Террористы «ДНР» ввели так называемую «административную ответственность» за нарушение условий карантина 2 апреля. Согласно сообщению, за это время семеро человек нарушили режим самоизоляции. Еще 15 «админпротоколов» составлено в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.

Источник: sprotyv.info

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