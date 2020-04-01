Террористы мешают работе ОБСЕ на Донбассе, прикрываясь пандемией коронавируса — заявление Франции и ФРГ

Террористы препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе под прикрытием пандемии коронавируса.

С соответствующим совместным заявлением выступили министры иностранных дел Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, сообщает DW.

Министры «обеспокоены ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта».

«Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ и выполнению ее мандата», — отмечается в заявлении.

С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 случаев: 1 убит и 15 раненых — это самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года.

Источник: sprotyv.info

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