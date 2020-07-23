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Терроризировали частных предпринимателей под видом сотрудников СБУ: в Харькове разоблачили преступников

Терроризировали частных предпринимателей под видом сотрудников СБУ: в Харькове разоблачили преступников

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове организатора и участников преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали деньги с предпринимателей, в частности 1,6 миллиона гривен и 40 000 евро от представителя местного бизнеса.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по предварительным данным следствия, деньги с коммерсанта «выбивали» участники межрегиональной банды, организованной жителем областного центра. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет. В случае отказа ему угрожали насилием и физической расправой. При этом, преступники действовали под видом якобы сотрудников Службы.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и жительства злоумышленников. Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия. СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений.

Агентство Телевидения Новости

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