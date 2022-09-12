Терроризм и точка

Тотальный провал России в самую темную эпоху в ее современной истории сопровождается усилением террора против Украины. 200 дней "спецоперации" окончательно доказали отсутствие у Кремля мало-мальски профессиональных военных. Окончательный крах планов победоносного вторжения в соседнюю суверенную страну знаменует переход к методам усиленного террора.

Z-выродки, оставляя выжженные ими территории, организуют ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры. К списку уничтоженных школ, больниц, детских садов, роддомов, жилых кварталов теперь добавились электростанции. В преддверии отопительного сезона отчаявшиеся террористы бьют по ТЭЦ и подстанциям. Миллионы гражданского населения могут оказаться в крайне сложном положении. Свою тупизну, коррумпированность, расхлябанность путинцы научились глушить лишь террором. Сначала был ядерный шантаж всего мира ядерной катастрофой на ЗАЭС, а теперь вот перешли к новым акциям устрашения. Рашистские нелюди готовы даже свои приграничные области превратить в зону бедствия лишь бы обескровить Украину.

К этому прямо призвал пропагандист с ВГТРК, осевший в Мосгордуме, известный флюгер и обскурант Андрей Медведев. Фактически на государственном уровне задекларирован чистой воды террор гражданского населения. Вопрос о квалификации РФ как террористического государства снова на повестке и необходимо принимать экстренные меры для ликвидации осиного гнезда экстремизма глобального масштаба. Ясное дело, московские депутаты никакие Гаагские и Женевские конвенции в глаза не видели. Лица с одной прямой извилиной в черепной коробке не способны учесть болезненные ответки, которые, очевидно, расшатают госмашину РФ.

Речь не только о военной защите населения дуги от Брянска до Севастополя, но о и новом потоке международных санкций против невменяемых персонажей, жмущих на кнопки ракет. Даже сейчас Москве ещё очень много есть, что терять. К примеру, более 50% российских компаний, ранее занимавшихся экспортом, одной ногой в могиле. Нефтегазовая сфера тоже падает на дно в виду ограничительной ценовой политики стран Запада. В общем, пора готовится лапу сосать.

Применение методов террора может указывать на запуск процедуры больших кадровых перестановок в Кремле. Путин – жалкая крыса, загнанная в угол, а потому его поведение становится непредсказуемым. У него совсем малое поле альтернатив, ведь он очутился в положении отщепенца.

После начала "спецоперации" Путин держался лишь как символ консолидации российского населения. Он пытался сдерживать противоречия между сислибами и "ястребами". И рыбку съесть, и на лошадке покататься – было сутью его поведения.

К тому же, Путин кровавой порукой повязал всех членов Совбеза. Ведь все они единогласно поддержали "СВО". Все как один увязли в этом болоте, включая ненадежного Нарышкина.

Сейчас Путин невыгоден никому. Высшие силовики от Шойгу до Бастрыкина боятся за свою жизнь. Кланы сислибов он зажал в неприемлемые рамки. Члены Совфеда и Госдумы боятся стать крайними, ведь они утверждали признание квазиреспублик Донбасса. Группировка партии войны считает Путина предателем и изменником, лжецарем.

Если российские политики с экономическим образом мышления разобщены и, увы, не способны выдвинуть замену Путину, то копошащаяся толпа кровососов "партии войны" готова выдать на гора сразу ряд его заменителей.

Наиболее приемлем для них безумно тупорылый Кадыров. Не зря он уже заявил про поиск более высокой позиции, чем глава Чечни. Из тиктокера лепят символ подлинного патриота, сильную руку, способную довести "СВО" до некой тайной цели. Кадыров обзавелся поддержкой ГРУ и даже в Госдуме ряд фракций его хвалят, как железного лидера. Это уже не пехотинец Путина, а вождь. Кавказский деспот как раз то, чего ждёт РФ на новом этапе поворота на Восток.

С таким лидером, как Рамзан, не страшно даже быть легальной террористической державой.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/724

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