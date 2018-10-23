Тимофій Нагорний мав створити партію в інтересах Росії — СБУ

СБУ оприлюднила записи, де бізнесмен, керівник «Фонду волонтерів України» Тимофій Нагорний розповідає як був завербований спецслужбами РФ на Марші миру.

Про це поінформував на брифінгу голова управління СБУ м.Києва та області Олег Валендюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було здобуто відомості про вербування ФСБ Росії українського громадського діяча. За завданням кураторів з ФСБ громадський діяч мав створити та розвинути політичну партію як інструмент просування зовнішньополітичних інтересів РФ та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО", - сказав Валендюк.

На брифінгу СБУ було також оприлюднено розмову Нагорного з російським бізнесменом, у якій, зокрема, Нагорний повідомляє, що його було арештовано на 5 діб на Марші миру в Москві. На Луб’янці його завербували та обіцяли гроші за створення політичної сили в Україні.

СБУ також розповіла про шахрайську діяльність Нагорного. Зокрема, на брифінгу повідомили, що до СБУ звернувся російський бізнесмен, якому запропонували за гроші закрити кримінальні справи проти нього і не подавати дані в Інтерпол. Серед посередників нібито був Нагорний.

"В ході розслідування кримінального провадження та проведення негласних слідчих дій підтверджені факти надходження заявнику пропозиції щодо вирішення з правоохоронними органами РФ цього питання. Зокрема, один з громадян РФ запропонував передати йому значні кошти для високопосадовців з російських правоохоронних органів. Серед названих ним осіб - міністр внутрішніх справ РФ Колокольцев, його заступник Романов, заступник слідчого управління МВС по Москві Агаф'єва. Запропонована ціна вирішення питання становила 1 млн 100 тисяч євро", - сказав представник СБУ.

На брифінгу повідомили, що до цієї справи нібито мав долучитися і Нагорний. Крім того, мали долучити генерального прокурора Росії Юрія Чайку та сина екс-генпрокурора України Віктора Пшонки.

2 і 3 жовтня в Києві під час передачі коштів були затримано двох росіян. Їм повідомили про підозру у вчинені замаху на шахрайство в особливо великому розмірі.

Росіян арештували з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн та 15 млн грн відповідно. Одному з громадян Росії оголошено про підозру у шпигунстві на користь служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що Служба безпеки України здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками державної зради та шахрайства, у рамках якого було затримано бізнесмена Тимофія Нагорного.

4 жовтня Нагорного заарештували з альтернативою застави 528,6 тис. грн, а 11 жовтня він вийшов під заставу на свободу.

Тимофій Нагорний є колишнім чоловіком української гімнастки Лілії Подкопаєвої. У них двоє спільних дітей.

Источник: ukrinform.ua

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