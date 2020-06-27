Тікав від правоохоронців та врізався в них, викинув гроші і залишив дитину: судитимуть підполковника поліції, який одержав хабар (ФОТО)

За погодженням з прокуратурою області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підполковника, старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що 20 січня 2020 року вказаний поліціянт одержав хабар: приватний підприємець передав йому 1500 доларів США, щоб оперуповноважений «заплющив очі» на самовільне зайняття підприємцем земельної ділянки та здійснення незаконної прибудови, яку використовували для розширення площі кафе.

Події відбувалися біля магазину "Ведмедик" на площі Конституції. Отримавши хабар у салоні свого авто, підполковник намагався покинути місце події, але був заблокований оперативними співробітниками, він заїхав на тротуар та повз пішоходів поїхав аж до центрального входу у Харківську міську раду. Переслідування продовжилося на проїзній частині.

Намагаючись позбутися грошей, поліціянт на ходу викинув їх у вікно. Під час погоні авто зловмисника зіткнулося з автомобілем правоохоронців та було заблоковано, після чого підозрюваний вибіг із машини, незважаючи на те, що в ній сиділа його 8-річна дитина, та побіг площею Павлівською. У сквері поліцейського наздогнали та затримали. Викинуті гроші зібрали очевидці події та передали правоохоронцям.

Вказане кримінальне провадження розслідувало територіальне управління ДБР у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювало Харківське управління ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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